BAYRAMPAŞA'DA İŞ YERİ YANGINI 1 İTFAİYE ERİ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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BAYRAMPAŞA'DA İŞ YERİ YANGINI 1 İTFAİYE ERİ HAYATINI KAYBETTİ
6 saat önce
BAYRAMPAŞA'DA İŞ YERİ YANGINI 1 İTFAİYE ERİ HAYATINI KAYBETTİ(Ek Görüntü)
BAYRAMPAŞA'DA İŞ YERİ YANGINI 1 İTFAİYE ERİ HAYATINI KAYBETTİ(Ek Görüntü)
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:09 Kaynak: DHA
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