Bayrampaşa'da iş yerinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü - Son Dakika
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Bayrampaşa'da iş yerinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

07.06.2022 01:33

Bayrampaşa'da çatal kaşıklara polisaj yapılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayrampaşa'da çatal kaşıklara polisaj yapılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa Mahallesi Küçük Coşkun Sokak'ta, çatal kaşıklara polisaj yapılan binanın dördüncü katındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevre güvenliğini alırken, itfaiye de yangına müdahale etti. İtfaiye görevlileri, yangını diğer katlara sirayet etmeden söndürdü.

İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bayrampaşa'da iş yerinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
Bayrampaşa'da iş yerinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
Bayrampaşa'da iş yerinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
Bayrampaşa'da iş yerinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
Bayrampaşa'da iş yerinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

YORUMLAR
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Bayrampaşa'da iş yeri alev alev yandı Bayrampaşa'da iş yeri alev alev yandı Mardin'de itfaiye ekipleri yangın ihtimaline karşı tetikte Mardin'de itfaiye ekipleri yangın ihtimaline karşı tetikte
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da iş yerinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü - Son Dakika

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