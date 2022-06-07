Polis çevre güvenliğini alırken, itfaiye de yangına müdahale etti. İtfaiye görevlileri, yangını diğer katlara sirayet etmeden söndürdü.

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa Mahallesi Küçük Coşkun Sokak'ta, çatal kaşıklara polisaj yapılan binanın dördüncü katındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bayrampaşa'da iş yerinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü - Son Dakika

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