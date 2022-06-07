Bayrampaşa'da iş yerinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Bayrampaşa'da çatal kaşıklara polisaj yapılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Muratpaşa Mahallesi Küçük Coşkun Sokak'ta, çatal kaşıklara polisaj yapılan binanın dördüncü katındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis çevre güvenliğini alırken, itfaiye de yangına müdahale etti. İtfaiye görevlileri, yangını diğer katlara sirayet etmeden söndürdü.
İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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