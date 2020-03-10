Bayrampaşa'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bayrampaşa'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

6 saat önce

Bayrampaşa'da bir iş yerine pompalı tüfekle yapılan silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

Bayrampaşa'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı, System.String[]

Bayrampaşa'da bir iş yerine pompalı tüfekle yapılan silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

Muratpaşa Mahallesi Uluyol Caddesi'ndeki bir iş merkezinde bulunan iş yerine giren, kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan, pompalı tüfekle 3 kişiyi yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri alacak meselesi yüzünden olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheliyi gözaltına alırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:42 Kaynak: AA
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