Bayrampaşa'da iş yerinin çatısı alev alev yandı - Son Dakika

Bayrampaşa'da üç katlı bir iş yerinin çatısında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi havadan görüntülendi.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Sarı Dökümcüler Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde bulunan 3 katlı bir iş yerinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği ufak çaplı patlamaların olduğu yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi drone ile havdan görüntülendi. Yapılan çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında can ve mal kaybı olmazken yangında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni incelemeden sonra belli olacak. - İSTANBUL