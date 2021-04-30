Bayrampaşa'da iş yerinin duvarına çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kartaltepe Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda Ahmet K. (63) idaresindeki 16 TG 043 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle bir iş yerinin duvarına çarptı.

Bayrampaşa 'da bir iş yerinin duvarına çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

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