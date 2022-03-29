İSKİ'nin çalışması sırasında su borusu patladı... O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

İSKİ'nin çalışması sırasında su borusu patladı... O anlar kamerada

29.03.2022 16:21

İSKİ'nin çalışması sırasında su borusu patladı.

İSKİ'nin çalışması sırasında su borusu patladı... O anlar kamerada

İSTANBUL Bayrampaşa'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ ekipleri tarafından yolda oluşan göçük nedeniyle yaptıkları çalışma esnasında su borusu patladı. İş makinesinin çalışma yaptığı esnasında su borusunun patladığı ve fışkıran suyun metrelerce yükseldiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Sümbül sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde İSKİ ekiplerinin kullandığı iş makinesinin yaptığı çalışma esnasında sızıntı olduğu öğrenilen su borusu patladı. Patlayan borudan fışkıran su metrelerce yükseğe ulaştı. Uzun süre tazyikli şekilde fışkıran su nedeniyle çevrede su birikintileri oluştu.

Su borusunun patladığı anlar kamerada

İSKİ ekipleri tarafından yolda oluşan göçük nedeniyle yaptıkları çalışma esnasında su borusunun patladığı ve metrelerce yükseldiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş makinesinin çalışma yaptığı esnada su borusu patlıyor. Patlama sonrası su metrelerce yükseğe fışkırıyor.

Olay yerindeki iş makinesi boru üzerine baskı yaparak suyun fışkırmasını önlerken ekipler, patlayan boru üzerinde çalışma yaptı. Çalışmaların bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

İSKİ'nin çalışması sırasında su borusu patladı... O anlar kamerada
İSKİ'nin çalışması sırasında su borusu patladı... O anlar kamerada
İSKİ'nin çalışması sırasında su borusu patladı... O anlar kamerada
İSKİ'nin çalışması sırasında su borusu patladı... O anlar kamerada

YORUMLAR
500
Yol bakım çalışması sırasında su borusu patladı Yol bakım çalışması sırasında su borusu patladı BAYRAMPAŞA'DA PATLAYAN SU BORUSU İŞÇİLERE ZOR ANLAR YAŞATTI BAYRAMPAŞA'DA PATLAYAN SU BORUSU İŞÇİLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İSKİ'nin çalışması sırasında su borusu patladı... O anlar kamerada - Son Dakika


Son Dakika
17:04 EPDK'dan yeni karar! Elektrikte maliyet yükselişinin faturaya yansıması önlenecek
17:02 Pirana dolu nehre düşen futbolcunun 11 saat sonra sadece kemikleri bulundu
17:01 Dolmabahçe'deki görüşmede Ukrayna ve Rus heyetleri arasında geçen ''Votka'' esprisi güldürdü!
16:56 Vitor Pereira için işler yolunda gitmiyor! 3'lü savunma tercihi taraftarları sinirden deliye döndürdü
16:41 Mahkemeden emsal karar! Çimdikleme boşanma nedeni sayıldı
16:34 Rus uzmanların canlı yayındaki açık tehdidi Polonya'yı harekete geçirdi! Asker sayısını 300 bine yükseltiyorlar
16:20 Yeşilçam'ın erotik güzeli olarak anılıyordu! Arzu Okay, yıllar sonra kızının paylaşımıyla ortaya çıktı
16:16 Seda Sayan, "Mücevher alım gücü kolaylaştı" dedi, tepki üstüne tepki yağdı: 2 litre yağ olmuş 180 lira, neyin kafasındasınız?
16:03 Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu maç rekoru kırmaya çok yakın!
16:02 Son dakika: Olumlu geçen müzakere dolar ve altını etkiledi! Biri 27 kuruş, diğeri 26 lira birden düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 17:20:15. #1.13#
SON DAKİKA: İSKİ'nin çalışması sırasında su borusu patladı... O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement