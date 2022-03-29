İSKİ'nin çalışması sırasında su borusu patladı... O anlar kamerada - Son Dakika

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İSKİ'nin çalışması sırasında su borusu patladı... O anlar kamerada

İSTANBUL Bayrampaşa'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ ekipleri tarafından yolda oluşan göçük nedeniyle yaptıkları çalışma esnasında su borusu patladı. İş makinesinin çalışma yaptığı esnasında su borusunun patladığı ve fışkıran suyun metrelerce yükseldiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Sümbül sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde İSKİ ekiplerinin kullandığı iş makinesinin yaptığı çalışma esnasında sızıntı olduğu öğrenilen su borusu patladı. Patlayan borudan fışkıran su metrelerce yükseğe ulaştı. Uzun süre tazyikli şekilde fışkıran su nedeniyle çevrede su birikintileri oluştu.

Su borusunun patladığı anlar kamerada

İSKİ ekipleri tarafından yolda oluşan göçük nedeniyle yaptıkları çalışma esnasında su borusunun patladığı ve metrelerce yükseldiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş makinesinin çalışma yaptığı esnada su borusu patlıyor. Patlama sonrası su metrelerce yükseğe fışkırıyor.

Olay yerindeki iş makinesi boru üzerine baskı yaparak suyun fışkırmasını önlerken ekipler, patlayan boru üzerinde çalışma yaptı. Çalışmaların bir süre daha devam edeceği öğrenildi.