Bayrampaşa'da işyerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da işyerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bayrampaşa'da işyerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

6 saat önce

Bayrampaşa'da bir iş yerine pompalı tüfekle yapılan silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

Bayrampaşa'da bir iş yerine pompalı tüfekle yapılan silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

Muratpaşa Mahallesi Uluyol Caddesi'ndeki bir iş merkezinde bulunan iş yerine giren, kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan, pompalı tüfekle 3 kişiyi yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri alacak meselesi yüzünden olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheliyi gözaltına alırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bayrampaşa'da işyerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Bayrampaşa, Muratpaşa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:11 Kaynak: AA
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