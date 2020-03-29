Bayrampaşa'da kaçak yolcu taşıyan şoföre 6 bin 141 TL ceza - Son Dakika

Bayrampaşa'da kaçak yolcu taşıyan şoföre 6 bin 141 TL para ceza kesilirken, otobüs de 60 gün trafikten men edildi.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, izin belgesiz şehirlerarası taşımacılığa karşı yapılan denetimlerde dün saat 18.45 sıralarında Altıntepsi Mahallesi'nde bulunan bir site önünde park halindeki otobüsü kontrol etti. Yapılan kontrolde otobüste 7 yolcu bulunduğu belirlendi. Araç şoförü Mustafa G. (32), yolcuların Ankara'ya seyahat etmek üzere 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan 400 TL karşılığında bilet aldıklarını, yolcuların bahse konu adresten alınacağı yönünde otogardaki bilet ofisinden kendisine bilgi verildiğini söyledi. Şoför Mustafa G.'ye 6 bin 141 TL para cezası kesilirken, otobüs de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

(İHA)