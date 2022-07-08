BAYRAMPAŞA'DA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YERE DÜŞEN KİŞİYİ TABANCAYLA BACAĞINDAN VURDU - Son Dakika
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BAYRAMPAŞA'DA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YERE DÜŞEN KİŞİYİ TABANCAYLA BACAĞINDAN VURDU

08.07.2022 09:20

BAYRAMPAŞA'da, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi, kaçmaya çalışırken yere düşen kişiye tabancayla ateş ederek bacağından yaraladı.

BAYRAMPAŞA'da, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi, kaçmaya çalışırken yere düşen kişiye tabancayla ateş ederek bacağından yaraladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki otomobilde bulunanlar, kaldırımda yürüyen ve aralarında husumet olduğu kişileri gördü. Otomobili yol ortasında durduran sürücü ve içindekiler aşağı inerek, diğer gruptakilerle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bu sırada bir kişi, yanında bulunan tabancayı tartıştığı kişiye doğrulttu. Otomobilin yanında eğilerek kendini korumaya çalışan kişi, otomobile bindi. Bu sırada silahlı kişi havaya ateş etti. Bu sırada bir başka kişi, koşarak olay yerinden kaçmaya çalıştı. Kaçarken ayağı takılan ve yere düşen kişinin yanına gelen eli silahlı kişi, 'Sen beni mi öldüreceksin?' diyerek tabancayla bacağına bir el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla çevredeki hastaneye götürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tarafların cadde ortasında tartıştığı, iki kişinin elinde silah olduğu, taraflardan bazılarının araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor. Silahlı bir kişinin havaya ateş açmasından sonra bir kişinin koşarak kaçtığı, düştükten sonra da tabancayla bacağına ateş edildiği görülüyor.

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Kaynak: DHA

Kocatepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAYRAMPAŞA'DA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YERE DÜŞEN KİŞİYİ TABANCAYLA BACAĞINDAN VURDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAYRAMPAŞA'DA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YERE DÜŞEN KİŞİYİ TABANCAYLA BACAĞINDAN VURDU - Son Dakika
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