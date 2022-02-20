Üye Girişi
BAYRAMPAŞA'DA KAFEDEKİLERE SİLAHLI SALDIRI; 3 YARALI - Son Dakika

BAYRAMPAŞA'DA KAFEDEKİLERE SİLAHLI SALDIRI; 3 YARALI

20.02.2022 15:45

? BAYRAMPAŞA'da 2 şüpheli kafeye rastgele ateş açtı.

? BAYRAMPAŞA'da 2 şüpheli kafeye rastgele ateş açtı. Silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Olay, Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Otomobille gelen iki kişi kafeye rasgele 4 el ateş etti. Saldırıda, kafe içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yarlıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

BAYRAMPAŞA'DA KAFEDEKİLERE SİLAHLI SALDIRI; 3 YARALI
BAYRAMPAŞA'DA KAFEDEKİLERE SİLAHLI SALDIRI; 3 YARALI
BAYRAMPAŞA'DA KAFEDEKİLERE SİLAHLI SALDIRI; 3 YARALI
BAYRAMPAŞA'DA KAFEDEKİLERE SİLAHLI SALDIRI; 3 YARALI
BAYRAMPAŞA'DA KAFEDEKİLERE SİLAHLI SALDIRI; 3 YARALI

YORUMLAR
500
Bayrampaşa'daki festivalde vatandaşlara 4 ton hamsi dağıtıldı Bayrampaşa'daki festivalde vatandaşlara 4 ton hamsi dağıtıldı BAYRAMPAŞA'DA KAFEDEKİLERE SİLAHLI SALDIRI; 3 YARALI BAYRAMPAŞA'DA KAFEDEKİLERE SİLAHLI SALDIRI; 3 YARALI Bayrampaşa'da 'Hamsi ve Kültür Festivali' renkli görüntülere sahne oldu: 4 ton hamsi dağıtıldı Bayrampaşa'da "Hamsi ve Kültür Festivali" renkli görüntülere sahne oldu: 4 ton hamsi dağıtıldı

Bayrampaşa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAYRAMPAŞA'DA KAFEDEKİLERE SİLAHLI SALDIRI; 3 YARALI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:02 Lider Trabzonspor, Alanya deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu
15:14 Güngör Arslan'ın cenazesine, eşinin Vali ile olan diyaloğu damga vurdu
15:12 Gazeteci Güngör Arslan'ın ölmeden önce çekilen videosu ortaya çıktı: Öldürülen ne ilk ne de son gazeteci olacağım
15:09 Çin'in uzay aracı, keşfettiği küreciklerle Ay'ın gizemini çözecek!
15:06 Kraliçe Elizabeth koronavirüs testi pozitif çıktı
15:05 Son Dakika: Kremlin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği tarihi veren batı medyası için: Provokasyondur, aksi sonuçlara yol açabilir
14:46 Rossella Petrillo, Arthur Cabral'ın göğüslerine bakıp yaptığı hareketle ilgili ilk kez konuştu: Benim gördüğüm şey iki kişinin çalışmasıdır
14:22 Putin'in Ukrayna'yı işgal planı dehşete düşürecek!
14:19 Numan Kurtulmuş Migros işçileri için: İşçilerin hakkını verin
14:17 Restoranın cama astığı not ülkeyi karıştırdı! 'Kıyafet şartı'nı herkes eleştirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 16:10:11. #1.11#
SON DAKİKA: BAYRAMPAŞA'DA KAFEDEKİLERE SİLAHLI SALDIRI; 3 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement