BAYRAMPAŞA'DA KAFEDEKİLERE SİLAHLI SALDIRI; 3 YARALI - Son Dakika

? BAYRAMPAŞA'da 2 şüpheli kafeye rastgele ateş açtı. Silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Olay, Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Otomobille gelen iki kişi kafeye rasgele 4 el ateş etti. Saldırıda, kafe içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yarlıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.