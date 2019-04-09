Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'da Kağıt Deposunda Korkutan Yangın

Bayrampaşa'da Kağıt Deposunda Korkutan Yangın

20 dakika önce

Bayrampaşa'da kağıt deposunda korkutan yangınİSTANBUL - Bayrampaşa Vatan Mahallesinde bulunan 5 katlı binadaki kağıt deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bayrampaşa'da kağıt deposunda korkutan yangın

İSTANBUL - Bayrampaşa Vatan Mahallesinde bulunan 5 katlı binadaki kağıt deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Korkutan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Yangın, Bayrampaşa Vatan Mahallesi Eski Kaldırım Sokaktaki 5 katlı binanın son katındaki kağıt deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın beşinci katında yer alan kağıt deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. yangını görenlerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlenen yangın alt kattaki depoya sirayet etti. Bunun üzerine Fatih, Bakırköy ve Davutpaşa'dan destek amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangında kimse yaralanmazken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak, soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle depoda maddi hasa oluştu.
Yangının kesin çıkış nedeni soğutma çalışmalarından sonra yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:08 Kaynak: İHA

İtfaiye, Bayrampaşa, 3. Sayfa
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