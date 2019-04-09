Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'da Kağıt Deposunda Korkutan Yangın

Bayrampaşa'da Kağıt Deposunda Korkutan Yangın

1 saat önce

İstanbul Bayrampaşa 5 katlı binadaki kağıt deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayrampaşa'da Kağıt Deposunda Korkutan Yangın, System.String[]
İstanbul Bayrampaşa 5 katlı binadaki kağıt deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, Bayrampaşa Vatan Mahallesi Eski Kaldırım Sokaktaki 5 katlı binanın son katındaki kağıt deposunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın 5. katında yer alan kağıt deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. yangını görenlerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlenen yangın alt kattaki depoya sirayet etti. Bunun üzerine Fatih, Bakırköy ve Davutpaşa'dan destek amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında kimse yaralanmazken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak, soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle depoda maddi hasa oluştu. Yangının kesin çıkış nedeni soğutma çalışmalarından sonra yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:12 Kaynak: İHA

İstanbul, İtfaiye, Bayrampaşa, Güncel
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