Bayrampaşa'da Kağıt Deposunda Korkutan Yangın
1 saat önce
İstanbul Bayrampaşa 5 katlı binadaki kağıt deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul Bayrampaşa
5 katlı binadaki kağıt deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, Bayrampaşa Vatan Mahallesi
Eski Kaldırım Sokaktaki 5 katlı binanın son katındaki kağıt deposunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın 5. katında yer alan kağıt deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. yangını görenlerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlenen yangın alt kattaki depoya sirayet etti. Bunun üzerine Fatih
, Bakırköy
ve Davutpaşa
'dan destek amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında kimse yaralanmazken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak, soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle depoda maddi hasa oluştu. Yangının kesin çıkış nedeni soğutma çalışmalarından sonra yapılacak incelemenin ardından belli olacak.
(Medeni Topaloğlu/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:12 Kaynak: İHA
CHP, YSK'nın İstanbul Kararını Sevinçle Karşıladı
YSK'nın İstanbul Kararı Sonrası AK Parti'den Bir Hamle Daha: Olağanüstü İtiraz Yöntemini Kullanacağız
İşte YSK'nın İstanbul'da Yeniden Sayımına Karar Verdiği 51 Sandık
İstanbul'da Yeniden Sayımına Karar Verilen 51 Sandıktan İlki Sayıldı! İşte Çıkan Sonuç