Bayrampaşa'da kağıt deposunda yangın

İSTANBUL - Bayrampaşa'da kağıt deposu olarak kullanılan alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Bayrampaşa Maltepe'de kağıt deposu olarak kullanılan alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodaki kağıtların tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.