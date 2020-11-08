BAYRAMPAŞA'DA KALDIRIMI PAZAR YERİNE ÇEVİRDİLER, SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI - Son Dakika

BAYRAMPAŞA'DA KALDIRIMI PAZAR YERİNE ÇEVİRDİLER, SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI
08.11.2020 10:57
İSTANBUL'da artan koronavirüs vakalarının ardından tedbirlere daha fazla uyulması uyarıları yapılmasına rağmen bazı alışveriş yerlerinde kurallara uyulmaması dikkati çekiyor.
İSTANBUL'da artan koronavirüs vakalarının ardından tedbirlere daha fazla uyulması uyarıları yapılmasına rağmen bazı alışveriş yerlerinde kurallara uyulmaması dikkati çekiyor. Bayrampaşa
Eski Londra
Asfaltı'nda yaklaşık 1 kilometrelik yol kenarındaki kaldırıma tezgah açarak, burasını pazar yerine çeviren seyyar satıcılar, bavul ve çantalarla yanlarında getirdikleri giysi ve elektronik eşyaları satışa sundu. Yoğun kalabalığın oluştuğu kaldırımlarda, koronavirüs tedbirleri arasındaki sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı, iç içe alışverişlerin yapıldığı, gelenlerin bazılarının maske takmadığı görüldü.
Görüntü dökümü:
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-Kaldırıma tezgah açan satıcılardan görüntü-Sosyal mesafeye uymayan vatandaşlar-Genel ve detaylar
- İstanbul
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