BAYRAMPAŞA'DA KAMYONET ALEV ALEV YANDI, SÜRÜCÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ - Son Dakika

BAYRAMPAŞA'da seyir halindeki kamyonette meydana gelen arıza sonucu alev alev yandı. Kamyonetten alevlerin yükseldiğini gören sürücü son anda kendini dışarı attı. Alev alev yanan kamyonet ise bir anda hareket ederek yaklaşık 500 metre yanarak ilerledi. Olay sonrası kamyonet kullanılamaz hale geldi. Kamyonetin yanma anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, Bayrampaşa, TEM Bağlantı Yolu, Otogar Yolu üzerinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Sebze ve Meyve Hali'nden ürün almaya giden Erdal Toktaş'ın kullandığı 34 UJ 0011 plakalı kamyonette henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Sürücü kamyoneti kontrol etmek için aracı kenara çekti. Sürücü kamyoneti kontrol ederken, aracın kupasından bir anda alevler yükseldi. Sürücü son anda kendini dışarı atarak durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada yanan kamyonet bir anda hareket ederek yaklaşık 500 metre ilerledi. Yanarak ilerleyen kamyonet, yol kenarındaki 34 PT 9747 plakalı motosiklete de çarptı. Bir süre ilerleyen kamyonet yol kenarındaki tabelaları yıkarak su kanalında durdu. Yoldan geçen sürücüler ise ikinci bir kaza yaşanmaması için araçlarını durdurdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan kamyonete müdahale etti. Olay yerine gelen polis ekipleri de yolu ulaşıma kapatırken, TEM Bağlantı Yolu Otogar istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yanan kamyonet söndürüldü. Yangın sonrası kamyonet kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen belediye ekipleri, vinçle yanan kamyoneti yoldan kaldırıldı. Temizlik çalışmaları sonrası yol yeniden ulaşıma açıldı.

KAMYONETİN YANMA ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan, kamyonetin yanma anları vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde kamyonetin park halinde alev alev yandığı görülüyor. Bir başka görüntü de ise kamyonetin su kanalındaki yanma anları gözleniyor.