Bayrampaşa'da bir aracın ambulansa yol vermediği anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Bayrampaşa'da bir aracın ambulansa yol vermediği anlar kameraya yansıdı

26.08.2022 16:58
Bayrampaşa'da bir aracın ambulansa yol vermediği anlar kameraya yansıdı

Bayrampaşa'da kapalı kasa bir minibüsün siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermemesi, 112 Acil Sağlık çalışanlarınca telefon kamerasıyla kaydedildi.

Bayrampaşa'da kapalı kasa bir minibüsün siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermemesi, 112 Acil Sağlık çalışanlarınca telefon kamerasıyla kaydedildi.

Sağmalcılar Viyadüğü'nde siren çalarak seyir halindeki bir ambulans, önünde ilerleyen ve yol vermeyen kapalı kasa bir minibüsten kornaya basarak yol istedi.

Minibüsün sürücüsü, ambulans şoförünün ısrarlarına rağmen yol vermedi.

Ambulansta bulunan 112 Acil Sağlık çalışanı bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntüyü kaydeden çalışan, "Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yol vermiyor ambulansa. Hala vermiyor, o kadar kornaya rağmen, ısrarla..." ifadesiyle duruma tepki gösterdi.

YORUMLAR
500
AVM'nin kafesinde kurşunların hedefi olan Beşiktaş amigosu yaşamını yitirdi! AVM'nin kafesinde kurşunların hedefi olan Beşiktaş amigosu yaşamını yitirdi! ÖLDÜRÜLEN TRİBÜN LİDERİNİN KATİLİYLE AYNI MASADA OTURDUĞU ORTAYA ÇIKTI ÖLDÜRÜLEN TRİBÜN LİDERİNİN KATİLİYLE AYNI MASADA OTURDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Kaynak: AA

Bayrampaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da bir aracın ambulansa yol vermediği anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:45 Efsane kaleci Volkan Demirel'in kura toplarıyla mücadelesi törene damga vurdu!
16:36 Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren Yıldız Tilbe'den sıra dışı öneri: Sanatçılar yasal olarak dokunulmaz ilan edilsin
16:21 Ünlü aktivist Tash Peterson deri ürünler satan markayı soyunarak protesto etti
16:20 Türkiye, Finlandiya ve İsveç görüşmesinde terörizmle mücadele mesajı yinelendi
16:07 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
15:41 Gülşen'in 4 yıl önce "Çorabını çek, başkan geliyor" diyen sunucuya verdiği tepki tekrar gündem oldu
15:14 İcra düzenlemesinin yeni detaylar! 15 Ağustos'a kadar icra işlemi olan dosyaları kapsayacak
15:11 İsrail Maslahatgüzarı dikkat çeken gelişmeyi duyurdu: Türk büyükelçi güven mektubunu Kudüs'te sunacak
14:57 Faturalar ödenemediği için elektrik kesildi! 2 bin 450 tavuk havasızlıktan öldü
14:56 Her şey Jorge Jesus'un istediği gibi oldu! Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile yeniden karşılaşacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 17:00:51. #1.12#
SON DAKİKA: Bayrampaşa'da bir aracın ambulansa yol vermediği anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement