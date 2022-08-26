Görüntüyü kaydeden çalışan, "Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yol vermiyor ambulansa. Hala vermiyor, o kadar kornaya rağmen, ısrarla..." ifadesiyle duruma tepki gösterdi.

Sağmalcılar Viyadüğü'nde siren çalarak seyir halindeki bir ambulans, önünde ilerleyen ve yol vermeyen kapalı kasa bir minibüsten kornaya basarak yol istedi.

Kaynak: AA

Bayrampaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bayrampaşa'da bir aracın ambulansa yol vermediği anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

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