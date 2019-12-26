Bayrampaşa'da kapkaç zanlıları tutuklandı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da kapkaç zanlıları tutuklandı

6 saat önce

Bayrampaşa'da çaldıkları motosikletle kapkaç yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bayrampaşa'da kapkaç zanlıları tutuklandı, System.String[]

Bayrampaşa'da çaldıkları motosikletle kapkaç yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede çaldıkları motosikletle kapkaç yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kapkaç olaylarının meydana geldiği çevrelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, 18 Aralık'ta sabah saatlerinde Fatih'teki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda Burak T. (18) ve Serkan E. (18) yakalandı. Adreste yapılan aramada çalıntı motosikletler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin kent genelinde 29 kapkaç, 4 motosiklet hırsızlığı ile plaka hırsızlığının failleri oldukları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin motosikletle 4 vatandaşın cep telefonlarını çalma anları görülüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Bayrampaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:24 Kaynak: AA
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