BAYRAMPAŞA'DA KARDEŞİN ÖLDÜĞÜ ABİNİN YARALANDIĞI BIÇAKLI SALDIRI DAVASI - Son Dakika

BAYRAMPAŞA'da geçen yıl Muhammed Kırmızıkan'ın (28) 16 bıçak darbesiyle yaralanmasına, kardeşi Emrah Kırmızıkan'ın (27) ise 7 bıçak darbesiyle öldürülmesine ilişkin 2'si firari 5'i tutuklu 9 sanık hakkında açılan davada sanıklar savunma yaptı. Tutuklu sanık Sabri Ahi, firari sanık Can Kölan'ın Muhammed Kırmızıkan'ın tacizci olduğu gerekçesiyle gözdağı verilmesini istediğini iddia ederek, "Olay günü Muhammed Kırmızıkan'ın bana hamle yaptığını düşündüm. Üzerimdeki bıçak ile Muhammed Kırmızıkan'ın kalça kısmına vurdum" dedi.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Sabri Ahi, Ferhat Yıldırım, Furkan Sevencan ve Ufuk Yüceer katıldı.Tutuklu sanık Baran Ozan Korkmaz ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Tutuksuz sanıklar Ahmet Yapar ve Barış Can Yolaçan da duruşma salonunda hazır bulundu.

"CAN KÖLAN GÖZDAĞI VERMEMİZİ SÖYLEDİ"

Sanık Sabri Ahi savunmasında, "Olaydan 1 - 1,5 ay önce Can Kölan ile konuştuğumuzda Muhammed Kırmızıkan'ın tacizci olduğunu genç kızları taciz ettiğini, gözdağı vermemiz gerektiğini söyledi. Olay günü Can Kölan ile konuştuk. Bayrampaşa'ya gidip gözdağı vermemizi söyledi. Kölan'a ait motosiklet ile Bayrampaşa'ya gittim. Oraya gittiğimde Furkan, Ferhat, Ufuk, Barışcan, Baran, Umut oradaydı. Ben zaten Eren ile oraya gitmiştim. Çıkmalarını bekledim. Çıktıklarını görünce de göz dağı vermek için ben ve Ufuk, Muhammed'in yanına gittik. Bir anda arbede yaşandı. Muhammed Kırmızıkan'ın bana hamle yaptığını düşündüm. Üzerimdeki bıçak ile Muhammed Kırmızıkan'ın kalça kısmına vurdum. Arkaya döndüğümde bir arbede yaşandığını gördüm. Ferhat ve Umut'un elinde bıçak vardı. Ferhat ve Umut zaten arbede anında Emrah'ın yanındaydılar. Oradan ayrıldıktan sonra ben, Ferhat Yıldırım, E. Y. ve Umut aynı taksi ile Fatih'e gittik. Can Kölan'ın iş yerine gittik. Can Kölan orada yoktu. Can Kölan bize Muhammed Kırmızıkan'a gözdağı vermemizi söylemişti. Emrah Kırmızıkan ile ilgili olarak bir şey söylememişti" dedi

ARAMIZDA HUSUMET YOKTUR

Sanık Baran Ozan Korkmaz ise "Araçla gezmeye çıktık. Aracı Furkan Sevencen kullanıyordu. Daha sonra olayın olduğu yere gittik. Bir kişi biz arabanın içindeyken arabanın camına vurdu. Biz de indik, olay bir anda oldu. Ölmüş olan kişiye karşı bir eylemim olmadı. Yaralanan kişiye karşı birkaç yumruk vurdum. Diğerlerinin elinde bıçak olduğunu görmedim. Daha sonra herkes panik bir şekilde kaçmaya başladı. Barış olay yerine geldi. Barış ile tekrar geldiğimiz araca bindik ve oradan ayrıldık. Olaydan önce maktul ve mağduru tanımam. Aramızda bir husumet yoktur. İlk kez onları olay yerinde gördüm" diye konuştu. Mahkeme heyeti firari sanıklar Can Kölan ve Mert Ceylan'ın yakalama kararlarının devamı, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Can Kölan'ın şüphelilerden müşteki ve maktulü öldürmelerini isteyerek şüphelileri, müşteki ve maktulü öldürmeye azmettirdiği belirtildi. Şüpheli Ahmet Yapar'ın suçun işlenişini kolaylaştırdığının ifade edildiği iddianamede, şüpheli Mert Ceylan'ın olay öncesinde olay yerine keşif için gittiği ve suçun nasıl işleneceği konusunda şüphelilere yol gösterdiği belirtildi. İddianamede, şüpheliler Furkan Sevencan, Ufuk Yüceer, Sabri Ahi, Ferhat Yıldırım, Baran Ozan Korkmaz ve suça sürüklenen çocuk E.Y.'nin fikir ve eylem birliği içerisinde müştekiyi 16 kez bıçakladığı ve maktulü de silahtan sayılan bıçakla öldürdükleri ifade edildi. İddianamede, şüpheliler Ahmet Yapar, Barışcan Yolaçan ve Mert Ceylan'ın "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürmeye yardım" suçundan 19'ar yıldan 30'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şüpheliler Baran Ozan Korkmaz, Ferhat Yıldırım, Furkan Sevencan, Sabri Ahi Çetin ve Ufuk Yüceer'in "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet ve 9'ar yıldan 15'er yıla kadar cezalandırılmasının talep edildiği iddianamede, şüpheli Can Kölan'ın "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürmeye azmettirme" suçlarından müebbet ve 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

- İstanbul