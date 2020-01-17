Bayrampaşa'da karne heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da karne heyecanı - Son Dakika

Bayrampaşa'da karne heyecanı

6 saat önce

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın birinci döneminin son ermesiyle birlikte Bayrampaşalı binlerce öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Bayrampaşa'da karne heyecanı, System.String[]

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın birinci döneminin son ermesiyle birlikte Bayrampaşalı binlerce öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.


Tüm yurtta olduğu gibi Bayrampaşa'da da okullar yarıyıl tatiline girdi. Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte tüm okullarda karne heyecanı yaşandı. Bayrampaşa Atatürk İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol öğrencilere karneleri ile takdir ve teşekkür belgelerini takdim ettiler. - İSTANBUL

Bayrampaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:01 Kaynak: İHA
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