Bayrampaşa'da Kavga: Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika

Bayrampaşa'da Kavga: Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü

Bayrampaşa\'da Kavga: Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü
Son Güncelleme: 03.10.2023 16:59

Bayrampaşa'da çıkan bir kavgada, bir kişi kız kardeşiyle arkadaşlık yapmamasını istediği şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Hayatını kaybeden gencin babasının da 6 ay önce başından vurularak hayatını kaybettiği iddia edildi. Olayın ardından şüpheliler gözaltına alındı.

Bayrampaşa'da çıkan kavgada bir kişi, kız kardeşiyle arkadaşlık yapmamasını istemediği şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Hayatını kaybeden gencin babasının da 6 ay önce başından vurularak hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre daha önce de aralarında tartışma çıkan D.B. ve Barış Kabul, evlerinin yakınlarındaki bir parkta buluştu. Barış Kabul (16), D.B.'den (16) kız kardeşiyle olan arkadaşlığını bitirmesini istedi. Bunun üzerine üzerine ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Barış Kabul ile D.B. ve arkadaşları arasında kavga başladı. Yaşları 18'den küçük olan şahıslardan D.B., olay yerine getirdiği bıçakla birlikte Barış Kabul'e saldırdı. Barış Kabul, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kabul, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan D.B.'nin kavga sırasında karşı taraftan bıçağı alarak Barış Kabul'ü bıçakladığı öğrenildi.

Şüpheliler yakalandı

Olayın ardından polis ekipleri detaylı inceleme başlattı. İncelemeler doğrultusunda Barış Kabul'ü bıçaklayarak öldüren D.B. ve olaya karışan E.B.K. (16), E.K. (16) ve S.T. (18) Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

6 ay önce babasının da silahlı kavgada hayatını kaybettiği öğrenildi

Bıçaklanarak hayatını kaybeden Barış Kabul'ün babasının da olayın gerçekleştiği yerden yaklaşık 300 metre uzakta 6 ay önce silahla başından vurularak hayatını kaybettiği iddia edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İsmetpaşa Mahallesi, Bayrampaşa, kavga, Suç, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayrampaşa'da Kavga: Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da Kavga: Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika
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