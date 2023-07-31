Bayrampaşa'da Kavga: Sopayla Vurup Tekmeledi - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Kavga: Sopayla Vurup Tekmeledi

31.07.2023 11:18

Bayrampaşa'da iki grup arasında çıkan kavgada bir şahıs, eline geçirdiği sopa ile husumetli olduğu adamın başına vurdu. Aldığı darbenin etkisiyle bayılan adam, yerde hareketsiz yatarken tekmelemeye devam edildi. Yaşananlar kameralara yansıdı. Olayın ardından bayılan adam hastaneye kaldırıldı ve polis gözaltına aldığı tarafları soruşturma başlattı.

Bayrampaşa'da iki grup arasında çıkan tekme ve yumruklu kavgada eline sopa geçiren bir şahıs, husumetli olduğu adamın kafasına vurdu. Aldığı darbenin etkisiyle sersemleyen adam ardından yere yığıldı. Yerde hareketsiz yattığı esnada bir de tekmelenen adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kısa sürede yerini kavgaya bırakması üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Sopayla başına vurup bayılttı, yerde tekmeledi

Ancak kavga esnasında öyle bir olay yaşandı ki, görenler şoke oldu. Eline uzun bir sopa alan şahsı, husumetli olduğu adamın önce vücuduna ardından da kafasına vurdu. Aldığı darbenin etkisiyle sersemleyen adam ardından baygınlık geçirerek yere yığıldı. Yere düşen adamın başına gelen husumetlileri hareketsiz yattığı halde onu tekmelemeye devam etti. Yaşanan o korkunç anlar ise kameralara yansıdı.

Olayın ardından bayılan adam ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ise kavgaya karışan tarafları gözaltına aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da Kavga: Sopayla Vurup Tekmeledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da Kavga: Sopayla Vurup Tekmeledi - Son Dakika
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