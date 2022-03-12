Bayrampaşa'da kayan araç park halindeki araçlara çarptı, kaza anı kamerada - Son Dakika
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Bayrampaşa'da kayan araç park halindeki araçlara çarptı, kaza anı kamerada

12.03.2022 23:17

Bayrampaşa'da rampa aşağı giderken kar yağışının etkisiyle kaymaya başlayan araç park halindeki araçlara çarparak durdu.

Bayrampaşa'da rampa aşağı giderken kar yağışının etkisiyle kaymaya başlayan araç park halindeki araçlara çarparak durdu. Yolda bulunan vatandaşların son anda kurtulduğu kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'u günlerdir etkisi altına alan kar yağışı, akşam saatlerinde şiddetini artırarak devam etti. Megakenti etkisi altına alan kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi. Bayrampaşa'da rampa aşağı inen araç, kaymaya başlayarak sürücünün kontrolünden çıkıp park halindeki araçlara çarparak durdu. Aracın kaydığı sırada yolda bulunan vatandaşlar, sağa sola kaçışarak son anda kurtulurken, yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da kayan araç park halindeki araçlara çarptı, kaza anı kamerada - Son Dakika


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