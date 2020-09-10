BAYRAMPAŞA'DA KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI ESNAFI DENETLEDİ - Son Dakika

Koronavirüsle mücadele kapsamında Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şener ile Belediye Başkanı Atila Aydıner, esnafı denetledi.

İçişleri Bakanlığı Covid-19 Tedbirleri kapsamında bugün 81 ilde geniş çaplı bir denetim yapıldı. 'Sağlık için hepimiz için" bağlığıyla tüm yaşam alanlarını kapsayacak şekilde gerçekleşen denetimlerin bir adresi de Bayrampaşa'ydı. Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şener ile Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in de yer aldığı denetim heyeti, esnafı denetledi. Lokanta, kafe, restoranlar başta olmak üzere esnaf planlı şekilde denetlendi. Kaymakam ve belediye başkanın bulunduğu heyet esnafı tek tek gezerek sosyal mesafe, maske takımı ve dezenfektan konusunda esnafa bilgi verdi. Maske takmayan esnafları, uyarılarak maske takılmaları istendi.

"KURALLARA YÜZDE 90 UYULUYOR"

Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şener, "Bugün Bayrampaşa ilçemizde esnaflarımızı ziyaret ettik. Koronavirüsle ilgili alınması gereken tedbirleri esnafımıza hatırlattık. Kurallara yüzde 90 uyuluyor. Uymayan vatandaşlarımıza da gerekli uyarılarda bulunduk. Bu mücadeleye hep birlikte edeceğiz. Aksi takdirde başarısız oluruz. Bu da olsun istemiyoruz" dedi.

"HALKIMIZ DAHA DİKKATLİ OLMALI"

Belediye Başkanı Atila Aydıner ise, "Bir kaç kişi maske takmamıştı. Bir kısmı da bizi görünce maskelerini taktı. Buna rağmen yüzde 90 -95 tedbirlere riayet edilmiş. Mesafeyi de korumuşlar. Bizler halkımızı sürekli uyardığımız takdirde koronavirüsü Bayrampaşa'mızdan uzaklaştıracağız. Halkımızın bundan sonra çok daha duyarlı olmasını kendi sağlığını, ailesinin sağlığını, yavrularının sağlığını mutlaka düşünerek maske takmalarını istirham ediyorum" dedi.