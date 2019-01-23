Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'da Kaza Yapan Araç Yan Yattı, Trafik Felç Oldu

Bayrampaşa'da Kaza Yapan Araç Yan Yattı, Trafik Felç Oldu

31 dakika önce

Bayrampaşa'da kaza yapan araç yan yattı, trafik felç oldu Otogar yolundaki kaza trafiği durma noktasına getirdiİSTANBUL - İstanbul Bayrampaşa'da otogar yolunda seyir halinde olan hafif ticari araç önündeki başka araca çarparak yola devrildi.

Bayrampaşa'da kaza yapan araç yan yattı, trafik felç oldu
Otogar yolundaki kaza trafiği durma noktasına getirdi

İSTANBUL - İstanbul Bayrampaşa'da otogar yolunda seyir halinde olan hafif ticari araç önündeki başka araca çarparak yola devrildi. Yola devrilen araç sebebiyle durma noktasına gelen trafiğin, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Avrupa Otoyolu Bayrampaşa Otogar Bağlantısı Davutpaşa yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyit Ahmet K. yönetimindeki 34 GP 5810 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki 34 BJY 453 plakalı Yüksel K.'nin kullandığı başka bir ticari araca arkadan çarparak yola devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, araçlardan biri yol kenarına çekilerek trafik tek şeritten sağlandı.
Otogar yönünde trafik durma noktasına geldi
Yaklaşık 1 saatten fazla yan devrilen aracın yol ortasında kalması sonucu Otogar'ın Davutpaşa girişinde trafik durma noktasına geldi. Yolun çift şeridi geçişe kapatılırken kaza yerine gelen trafik ekipleri dubalarla yol güvenliğini sağladı. Tek şeritten araç akışı sağlanan yolda bölgeye gelen çekici ekipleri tarafından yan devrilen araç kaldırıldı. Yapılan çalışmaların ardından şeritlerin açılması sonucu trafik normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:17 Kaynak: İHA

Davutpaşa, İstanbul, Bayrampaşa, 3. Sayfa
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