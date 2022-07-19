Yaşanan kaza ve sonrasında çıkan kavga bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ara sokaktan çıkan motosiklet ile seyir halindeki otomobilin çarpıştığı görülüyor. Kazanın ardından sürücüler tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırıyor.

Olay, dün Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Piri Reis Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, ara sokaktan çıkan motosiklet ile Piri Reis Sokakta seyir halinde olan otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üstünde bulunan 2 kişi yere düştü. Motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika... Kaza yapan sürücüler birbirine girdi - Son Dakika

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