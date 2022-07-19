Son dakika... Kaza yapan sürücüler birbirine girdi - Son Dakika
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Son dakika... Kaza yapan sürücüler birbirine girdi

19.07.2022 09:07
Son dakika... Kaza yapan sürücüler birbirine girdi

Son dakika haberi... İstanbul Bayrampaşa'da yaşanan trafik kazasının ardından sürücüler arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.

İstanbul Bayrampaşa'da yaşanan trafik kazasının ardından sürücüler arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kaza ve sonrasında yaşanan kavga, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Piri Reis Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, ara sokaktan çıkan motosiklet ile Piri Reis Sokakta seyir halinde olan otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üstünde bulunan 2 kişi yere düştü. Motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken araçlarda maddi hasar oluştu.

Otomobil sürücüsünün aracından inmesiyle motosikletli kurye ile aralarında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücüler sokak ortasında tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşanan kaza ve sonrasında çıkan kavga bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ara sokaktan çıkan motosiklet ile seyir halindeki otomobilin çarpıştığı görülüyor. Kazanın ardından sürücüler tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırıyor.

(Caner Sönmez - İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Kaza yapan sürücüler birbirine girdi - Son Dakika

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