Bayrampaşa'da Kedilerin de Bir 'Yuvası' Oldu
25 dakika önce
Bayrampaşalı öğrenciler, Bayrampaşa Belediyesi'nin desteği ile sokak kedileri için evler yaparak, parklara yerleştirdi.
Bayrampaşalı öğrenciler, Bayrampaşa Belediyesi'nin desteği ile sokak kedileri için evler yaparak, parklara yerleştirdi. Soğuk havalarda kedilerin sığınabileceği bir liman olarak yapılan kedi evleri hem kedileri hem hayvanseverleri mutlu etti.
Bayrampaşa Kaptan Ahmet Erdoğan
Uluslararası İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Bayrampaşa Belediyesi'nin desteği ile sokak kedileri için elleriyle evler yaptı. Daha sonra da bu evler Yıldırım Beyazıt
Parkı'na yerleştirildi. Soğuk havalarda kedilerin sığınabileceği bir liman olması amacıyla yapılan kedi evleri hem kedileri hem hayvanseverleri mutlu etti.
Bayrampaşa'da belediye tarafından yapılan çok sayıda 'kedi köşkü' de bulunuyor. Bu köşklerde kedilerin yeme-içme ve barınma ihtiyaçları belediye ekipleri tarafından karşılanıyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:34 Kaynak: İHA
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