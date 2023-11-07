Kediye işkence ederek öldüren şahıs tutuklandı

Bayrampaşa'da sokaktan poşete koyup götürdüğü kediyi tekmeleyerek ölümüne neden olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

MERSİN'DE YAKALANDI

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da bir kişinin sokaktaki kediyi poşete koyarak götürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri inceleme başlattı. Ekipler, olayın Yenidoğan Mahallesi Demirkapı Caddesi'nde gerçekleştiğini tespit etti. Kimliği belirlenen şüpheli Y.C, Mersin'de yakalandı.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri, Y.C'nin iş yerine götürdüğü kediyi tekmeleyerek ölümüne sebep olduğunu saptadı. Şüpheli, "hayvan hırsızlığı", "hayvana kötü muamele" ve "hayvana işkence yaparak öldürme" suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.