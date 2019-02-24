Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'da Kış Spor Okulları Sezon Açılışını Yaptı

Bayrampaşa'da Kış Spor Okulları Sezon Açılışını Yaptı

1 saat önce

Bayrampaşa'da çocuklara ve gençlere sağlıklı ve başarılı yaşama kültürünü aşılamak amacıyla hayata geçirilen kış spor okullarının sezonu düzenlenen törenle başladı.

Bayrampaşa'da Kış Spor Okulları Sezon Açılışını Yaptı, System.String[]
Bayrampaşa'da çocuklara ve gençlere sağlıklı ve başarılı yaşama kültürünü aşılamak amacıyla hayata geçirilen kış spor okullarının sezonu düzenlenen törenle başladı. Törende gösteri yapan minik sporcuların performansı büyük beğeni topladı.

Bayrampaşa'daki kış spor okullarının sezon açılışı düzenlenen törenle başladı. Semih Erden Spor Salonu'ndaki törene Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ilçe protokolü, aileler ve çok sayıda genç sporcu katıldı. Açılış programı, İstiklal Marşı, slayt gösterimi, hediyelerin verilmesi ve taekwondoculara plaket takdimi ile sona erdi. Kış spor okullarının açılış programında, öğrenciler basketbol, taekwondo, kick boks ve jimnastik gösterileri sergiledi. Gösteriler katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Atila Aydıner: "Bayrampaşa'nın adını Türkiye'ye duyuracağız"

Sporcu çocukların madalya almalarını sağlayacağını vurgulayan Başkan Atila Aydıner, "Türkiye Cumhuriyetini dünyada sayılı ülkeler arasına sokacağız. Profesyonel mücadele verecek olan alnımızın akı gençler, burada yetişecek. Bayrampaşa'nın adını Türkiye'ye duyuracağız. Gençlere inanıyorum. Bin 820 tane çocuğumuz bu salondan faydalanıyor. Bayrampaşa'ya sahip çıkın, spor salonumuza sahip çıkın ve çocuklarımıza sahip çıkın. Bunlar bizim geleceğimiz" ifadelerinde bulundu.

İlçedeki kış spor okullarında; basketbol, karate, taekwondo, kick boks, jimnastik, pilates, atletizm, aikido gibi dokuz farklı branşta eğitim veriliyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:11 Kaynak: İHA

Atila Aydıner, Bayrampaşa, Spor
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