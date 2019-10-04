Bayrampaşa'da 'kıyafet kumbarasına' büyük ilgi

Bayrampaşa Belediyesi'nin geri dönüşüm için başlattığı 'kıyafet kumbarası' uygulaması büyük ilgi gördü. 7 ay gibi kısa bir sürede ilçede 40 ton tekstil malzemesi toplandı.



Bayrampaşa Belediyesi'nin ikinci el kıyafet, çanta ve ayakkabı gibi giyim ve aksesuar eşyalarının geri kazanımı için 7 ay önce başlattığı 'kıyafet kumbarası' uygulaması büyük ilgi gördü. Şu ana kadar 40 ton tekstil malzemesi toplanarak bunların geri dönüşümü sağlandı. Bayrampaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçedeki 25 noktaya yerleştirilen 'kıyafet kumbaralarına' vatandaşlar, kullanmadıkları tekstil eşyaları ile ayakkabı ve çantalarını atabiliyor. Kumbaralarda biriken ürünler haftanın belirli günlerinde toplanarak geri dönüşüm fabrikasına gönderiliyor. Böylece hem ülke ekonomisine, hem de doğanın korunmasına katkı sağlanıyor.



Kıyafet kumbarası noktaları ise şöyle açıklandı: "Altıntepsi Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi önü, Altıntepsi Mahallesi Hayat Tepe site içi, Altıntepsi Mahallesi Emin Nihat Sözeri Caddesi park önü, Cevatpaşa Mahallesi Gökhan Sokak, Cevatpaşa Mahallesi Derya Sokak, Cevatpaşa Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi önü, İsmetpaşa Mahallesi Sabri Akpınar Parkı önü, İsmetpaşa Mahallesi Uluhan Sokak, Kartaltepe Mahallesi Avasköyyolu Caddesi Nermin Divoviç Parkı önü, Kartaltepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Parkı içi, Kartaltepe Mahallesi muhtarlık önü, Kartaltepe Mahallesi Bilgehan Caddesi Aliya İzzet Begoviç Parkı yanı, Kocatepe Mahallesi Muhtarlık önü, Kocatepe Mahallesi 19. Sokak Nazmiye Kaya Kütüphanesi önü, Muratpaşa Mahallesi Ahmet Sarıoğlu Parkı içi,Muratpaşa Mahallesi AEG durağı, Terazidere Mahallesi 60. Yıl Caddesi Park içi, Vatan Mahallesi muhtarlık önü Orta Mahalle Fatih Parkı önü,Yenidoğan Mahallesi Demirkapı Caddesi, Yenidoğan Mahallesi Rami Kışla Caddesi İnönü Meslek Lisesi içi, Yıldırım Mahallesi Şehir Parkı otopark yanı, Yıldırım Mahallesi Şehir Parkı yürüyüş yolu yanı, Yıldırım Mahallesi Muhtarlık önü, Yıldırım Mahallesi Sevgi Parkı" - İSTANBUL