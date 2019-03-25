Bayrampaşa'da Kıyafetler Geri Dönüşüm Kumbaralarında Birikiyor

Geri dönüşüm için yeni bir uygulama daha başlatan Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki 25 noktaya yerleştirdiği 'kıyafet kumbaraları' ile hem ülke ekonomisine hem de doğanın korunmasına katkı sağlıyor.

Geri dönüşüm için yeni bir uygulama daha başlatan Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki 25 noktaya yerleştirdiği 'kıyafet kumbaraları' ile hem ülke ekonomisine hem de doğanın korunmasına katkı sağlıyor.



Geri dönüşüm için büyük çaba sarf eden Bayrampaşa Belediyesi, ikinci el kıyafet, çanta ve ayakkabı gibi giyim ve aksesuar eşyalarının geri kazanımı için yeni bir projeyi hayata geçirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçedeki 25 noktaya yerleştirilen 'kıyafet kumbaralarına' vatandaşlar, kullanmadıkları tekstil eşyaları ile ayakkabı ve çantalarını atabiliyor. Kumbaralarda biriken ürünler haftanın belirli günlerinde toplanarak geri dönüşüm fabrikasına gönderiliyor. Böylece hem ülke ekonomisine hem de doğanın korunmasına katkı sağlanıyor.



İlçede bulunan kıyafet kumbarası noktaları ise şu şekilde:



"Altıntepsi Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi Önü



Altıntepsi Mahallesi Hayat Tepe Site İçi



Altıntepsi Mahallesi Emin Nihat Sözeri Caddesi Park Önü



Cevatpaşa Mahallesi Gökhan Sokak



Cevatpaşa Mahallesi Derya Sokak



Cevatpaşa Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi Önü



İsmetpaşa Mahallesi Sabri Akpınar Parkı Önü



İsmetpaşa Mahallesi Uluhan Sokak



Kartaltepe Mahallesi Avasköyyolu Caddesi Nermin Divoviç Parkı Önü



Kartaltepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Parkı İçi



Kartaltepe Mahallesi Muhtarlık Önü



Kartaltepe Mahallesi Bilgehan Caddesi Aliya İzzet Begoviç Parkı Yanı



Kocatepe Mahallesi Muhtarlık Önü



Kocatepe Mahallesi 19. Sokak Nazmiye Kaya Kütüphanesi Önü



Muratpaşa Mahallesi Ahmet Sarıoğlu Parkı İçi



Muratpaşa Mahallesi AEG Durağı



Terazidere Mahallesi 60. Yıl Caddesi Park İçi



Vatan Mahallesi Muhtarlık Önü



Orta Mahalle Fatih Parkı Önü



Yenidoğan Mahallesi Demirkapı Caddesi



Yenidoğan Mahallesi Rami Kışla Caddesi İnönü Meslek Lisesi İçi



Yıldırım Mahallesi Şehir Parkı Otopark Yanı



Yıldırım Mahallesi Şehir Parkı Yürüyüş Yolu Yanı



Yıldırım Mahallesi Muhtarlık Önü



Yıldırım Mahallesi Sevgi Parkı." - İSTANBUL

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

CHP Adayı Mansur Yavaş, Ankara'yı Kaç Puan Farkla Kazanacaklarını Açıkladı

Yunanistan Başbakanı Çipras'ın Türk Jetleri Tarafından Taciz Edildiği İddiaları Yalanlandı

Çin Borsasından Bir Günde 1,6 Milyar Dolar Çıktı

Van-Hakkari Karayolunda Çığ Düştü! Olay Yerine Kurtarma Ekipleri Sevk Edildi