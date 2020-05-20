Bayrampaşa'da kıyafetler kumbarada birikiyor - Son Dakika

Bayrampaşa Belediyesi, geri dönüşüm için başlattığı 'kıyafet kumbarası' uygulamasının büyük ilgi görmesi nedeniyle 25 olan kumbara sayısını 50'ye yükseltti. Uygulama ile bir yıl içinde 100 ton tekstil malzemesi toplandığı öğrenildi.



Bayrampaşa Belediyesi'nin ikinci el kıyafet, çanta ve ayakkabı gibi giyim ve aksesuar eşyalarının geri kazanımı için yaklaşık bir yıl önce başlattığı 'kıyafet kumbarası' uygulaması büyük ilgi görüyor. Belediye yetkilileri, gelen talepler doğrultusunda 25 olan kumbara sayısını 50 yükselterek bunları ilçedeki 11 mahalleye orantılı olarak yerleştirdi. Uygulama ile şu ana kadar toplam 100 ton tekstil malzemesinin toplanarak geri dönüşümünün sağlandığı belirtildi.



Bayrampaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulama ile vatandaşlar, 'kıyafet kumbaralarına' kullanmadıkları tekstil eşyaları ile ayakkabı ve çantalarını atabiliyor. Kumbaralarda biriken ürünler haftanın belirli günlerinde toplanarak geri dönüşüm fabrikasına gönderiliyor. Böylece hem ülke ekonomisine, hem de doğanın korunmasına katkı sağlanıyor. Öte yandan kumbaralar ilçede birçok noktada bulunuyor. - İSTANBUL