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Bayrampaşa'da "Kız arkadaşım sosyal medyada neden seni aratmış" tartışması cinayetle bitti - Son Dakika

Bayrampaşa'da "Kız arkadaşım sosyal medyada neden seni aratmış" tartışması cinayetle bitti

21.12.2021 16:03

Bayrampaşa'da "Kız arkadaşım sosyal medyada neden seni aratmış" tartışması cinayetle bitti Kurşunların hedefi olan kızın sevgilisi hayatını kaybederken, olaydan sonra kaçan şüpheli ile ona yardım eden 3 arkadaşı yakalandı Şüphelilerin kaçış anları ise güvenlik kamerasına yansıdı Bayrampaşa'da...

Bayrampaşa'da "Kız arkadaşım sosyal medyada neden seni aratmış" tartışması cinayetle bitti

Kurşunların hedefi olan kızın sevgilisi hayatını kaybederken, olaydan sonra kaçan şüpheli ile ona yardım eden 3 arkadaşı yakalandı

Şüphelilerin kaçış anları ise güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da kız arkadaşının sosyal medyada üzerinden başka birinin ismini aradığı fark eden kişi, kıskançlık krizine girdi. Mesajlaşarak parkta buluşan taraflar arasında çıkan tartışmada silahını çeken şahıs, kızın sevgilisini vurdu. Talihsiz adam hastanede hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi ona yardım eden 3 arkadaşıyla birlikte yakalandı.

Olay Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'ndeki parkta 17 Aralık'ta saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Semih Demirok, sosyal medyadan incelediği kız arkadaşının N.M. ismini arattığını fark etti. Kıskançlık krizine giren Demirok, yabancı uyruklu N.M. ile mesajlaştıktan sonra taraflar bir parkta buluştu. Demirok ile N.M. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle N.M. silahını çekerek Demirok'u vurdu. N.M olaydan sonra kaçarken, Demirok ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, olayın kıskançlık nedeniyle meydana geldiğini belirledi. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen N.M. isimli yabancı uyruklu şahsın Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi'nde saklandığı adres belirlendi. Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri şüpheliyi olaydan sonra kendisine yardım ettiği belirlenen M.E.S, E.A. ve E.B. isimli şahıslar ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada ise olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerin kaçış anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa'da Kız arkadaşım sosyal medyada neden seni aratmış tartışması cinayetle bitti
Bayrampaşa'da Kız arkadaşım sosyal medyada neden seni aratmış tartışması cinayetle bitti
Bayrampaşa'da Kız arkadaşım sosyal medyada neden seni aratmış tartışması cinayetle bitti
Bayrampaşa'da Kız arkadaşım sosyal medyada neden seni aratmış tartışması cinayetle bitti

Bayrampaşa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayrampaşa'da 'Kız arkadaşım sosyal medyada neden seni aratmış' tartışması cinayetle bitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da "Kız arkadaşım sosyal medyada neden seni aratmış" tartışması cinayetle bitti - Son Dakika
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