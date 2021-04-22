Bayrampaşa'da kontrolden çıkan araç bariyerlere ok gibi saplandı - Son Dakika

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

İhbar üzerine olay yeri polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüyü araçtan çıkardıktan sonra sağlık ekipleri otomobil sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Kazada yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Bayrampaşa Hal Bağlantı yolu Otogar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 DUU 569 plakalı Opel marka otomobil, Bayrampaşa Hal Bağlantı yolundan Otogar istikametine giderken sürücü Muhammet Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere ok gibi saplandı. Bariyerler aracın arka kısmından girerek ön kısmından çıktı. Feci kazada araç sürücüsü Muhammet Y., yaralandı.

Bayrampaşa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Kazadan şans eseri yaralı kurtulan sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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