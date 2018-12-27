Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'da Kontrolden Çıkan Tır Devrildi

Bayrampaşa'da Kontrolden Çıkan Tır Devrildi

1 saat önce

Bayrampaşa-TEM bağlantı yolunda kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Bayrampaşa'da Kontrolden Çıkan Tır Devrildi, System.String[]
Bayrampaşa-TEM bağlantı yolunda kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 42 YJ 477 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan tırın yan yatması sonucu 2 kişi araç içinde sıkıştı.

İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile yaralılar sıkıştıkları yerden kurtarılarak, çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolu, Gaziosmanpaşa istikametinde yoğunluk yaşanırken, ekiplerin kaza yapan aracı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:07 Kaynak: AA

İtfaiye, Bayrampaşa, Güncel
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