Son dakika haberi | Bayrampaşa'da korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Bayrampaşa'da korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

05.07.2022 03:12

Son dakika haberler... Bayrampaşa'da korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı İstanbul Bayrampaşa'da aşırı süratli olan hafif ticari araç viyadük üstünde kontrolü kaybetti.

Bayrampaşa'da korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

İSTANBUL - İstanbul Bayrampaşa'da aşırı süratli olan hafif ticari araç viyadük üstünde kontrolü kaybetti. İlk önce bariyerlere çarpan hafif ticari araç takla attıktan sonra tel çalışması yapan işçilerin üzerine savruldu. Kazada otomobil içindeki 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ağır şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bayrampaşa O3 Sağmalcılar Viyadüğü Edirne istikametinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Emre K. kontrolündeki 34 EIG 330 plakalı hafif ticari araç aşırı süratli girdiği viyadük üzerinde kontrolden çıktı. İlk önce bariyerlere çarpan araç savrularak viyadük üstünde tel çalışması yapan işçilerin üzerine geldi. Daha sonra araç tel sökümü yapan işçilerin kullandığı sepetli vinç aracına çarparak durdu. Aracı kullanan Emre K. ve Caner Ş. hayatını kaybetti. Arka koltukta oturan 2 kişi ve tel çalışması yapan 3 kişi ise ağır şekilde yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan 2 yaralıyı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ağır yaralanan 3 işçi ise sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Sıkışan 2 kişi hayatını kaybetti

Aşırı süratli olarak viyadüğe giren hafif ticari araç ilk önce bariyerlere çarptıktan sonra tel çalışması yapan işçilerin kullandığı 34 AL 5493 plakalı vince çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araç içinde sıkışan 2 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan 2 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin kazayla ilgili çalışma yaptı. Kaza yapan araç çekici tarafından yoldan kaldırıldı.

"Burada araba bana da vursa öldürürdü"

Tel çalışması yaptıkları esnada otomobilin aşırı süratli şekilde üzerlerine geldiğini söyleyen işçi, "Biz burada çalışma yapıyorduk. Orada süratliydi. Sollama yaptı. Herhalde dengeyi kaybetti. Bariyerlere vurdu, ondan sonrada bize vurdu. Allah'tan ki o tarafa düşmedi. Ben de onu gördüğüm gibi kendimi yola attım. Burada araba bana da vursa öldürürdü. Aşırı derecede süratliydi. 3 arkadaşımız yaralandı" dedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Bayrampaşa'da korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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