Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'da Korkutan Depo Yangını

Bayrampaşa'da Korkutan Depo Yangını

1 saat önce

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAYRAMPAŞA'da 5 katlı bir binanın en üst katında bulunan kağıt deposunda gece saatlerinde yangın çıktı.

Bayrampaşa'da Korkutan Depo Yangını, System.String[]
Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - BAYRAMPAŞA'da 5 katlı bir binanın en üst katında bulunan kağıt deposunda gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, Bayrampaşa Vatan mahallesinde gece saatlerinde çıktı. Eski Kaldırım Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın en üst katındaki kağıt deposundan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada alevler bir alt katta bulunan depoya da sıçradı. İtfaiye ekipleri yangının alt kata sıçraması nedeniyle takviye ekip istedi. Bunun üzerine olay yerine Fatih, Bakırköy, Davutpaşa ve Eyüpsultan'dan itfaiye ekipleri desteğe geldi. İtfaiye ekipleri, binanın her iki tarafından yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yanan depolarda bir süre soğutma çalışması yapıldı. Polis ekipleri yangın sırasında çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı yangında, depoda hasar meydana geldi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlatırken, itfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:14 Kaynak: DHA

DHA, İtfaiye, Bayrampaşa, Güncel
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