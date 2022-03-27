Son dakika... Bayrampaşa'da korkutan yangın - Son Dakika
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Son dakika... Bayrampaşa'da korkutan yangın

27.03.2022 14:03

Son dakika haberi: Bayrampaşa'da korkutan yangınİSTANBUL Bayrampaşa'da bir apartmanın 4'üncü katında kombinin elektrik bağlantılarında çıkan arıza nedeniyle yangın çıktı.

Bayrampaşa'da korkutan yangın

İSTANBUL Bayrampaşa'da bir apartmanın 4'üncü katında kombinin elektrik bağlantılarında çıkan arıza nedeniyle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Yangın, saat 12: 30 Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi 61. Sokak'ta bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kombiye giden elektrik hattındaki kablolarında çıkan arıza nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede kombiyi ve evin içerisini alev ve dumanlar sardı. Alevleri görüp korkuya kapılan mahalleliler hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen bir kişi ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Yan binada oturan Nihat Aslan "Ben evden çıktım. Yangın çıkan evin bitişiğindeki evde oturuyorum. Aşağıda doğru iniyordum. Dumanı gördüm, bir kişi koşuyordu. Anında terk etmişler evi anlaşılan çoraplarla dışarı çıkmışlar. Ben de yukarı çıktım öyle bir duman var ki bir saniye durulmaz. Çıktım dışarı içeride insan var zannettim. Önceden evi boşaltmışlar. Kombiden çıktığını söylüyorlar" dedi.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda tamamen söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından sokak üzerinde yaşanan panik sona erdi.

Son dakika... Bayrampaşa'da korkutan yangın
Son dakika... Bayrampaşa'da korkutan yangın
Son dakika... Bayrampaşa'da korkutan yangın

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Bayrampaşa'da korkutan yangın - Son Dakika


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