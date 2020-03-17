Bayrampaşa'da Korona virüs önlemleri genişletildi - Son Dakika

Bayrampaşa Belediyesi, Türkiye dahil tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı ilçedeki Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ile muhtarlık binalarını dezenfekte etti.



Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı virüs timi, Türkiye dahil tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı tedbirlerini arttırdı. Çalışmalar kapsamında çok sayıda kamu binası ve toplu ulaşım araçlarının ardından ilçedeki Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ile muhtarlık binalarının tamamı virüs timi tarafından dezenfekte edildi. - İSTANBUL