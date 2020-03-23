Bayrampaşa'da korona virüs temizliği - Son Dakika

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip korona virüse karşı dezenfekte ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki cadde ve sokakları da bir bir dezenfekte etti. Twitter hesabından açıklama yapan Başkan Atila Aydıner de vatandaşları evlerinde kalması konusunda uyardı.



Dünyada hızla yayılan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede tüm imkanlarını seferber eden Bayrampaşa Belediyesi, dezenfekte ve temizlik çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. İlçedeki kamusal alanların tamamını dezenfekte eden belediye ekipleri, bir yandan da cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.



Twitter hesabından açıklama yapan ve vatandaşları evlerinde kalması konusunda uyaran Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner "Hep birlikte kurallara uyalım ve zorunlu olmadıkça evlerimizden dışarı çıkmayalım. Unutmayalım, koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir. Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak, tehdit o kadar zayıflar" dedi. - İSTANBUL