Bayrampaşa'da korona virüs temizliği - Son Dakika

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip korona virüse karşı dezenfekte ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren Bayrampaşa Belediyesi, bir yandan da ilçedeki cadde ve sokakları bir bir dezenfekte ederek vatandaşlara sağlıklı yaşam alanları sunuyor.



Dünyada hızla yayılan ve şu ana kadar binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadelede tüm imkanlarını seferber eden Bayrampaşa Belediyesi, dezenfekte ve temizlik çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. İlçedeki kamusal alanların tamamını dezenfekte eden belediye ekipleri, bir yandan da cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışması yürütüyor. Yenidoğan, Orta, Terazidere, Altıntepsi, Vatan, İsmetpaşa, Muratpaşa, Kartaltepe, Kocatepe, Yıldırım ve Cevatpaşa olmak üzere toplam 11 mahalledeki cadde ve sokakların tamamı belirlenen program dahilinde bir bir dezenfekte edilerek vatandaşlara sağlıklı yaşam alanları sunuluyor.



Twitter hesabından yaptığı açıklama ile vatandaşları evlerinde kalması konusunda uyaran Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Hep birlikte kurallara uyalım ve zorunlu olmadıkça evlerimizden dışarı çıkmayalım. Unutmayalım, korona virüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir. Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak, tehdit o kadar zayıflar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL