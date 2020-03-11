Bayrampaşa'da korona virüse karşı okullar dezenfekte edildi - Son Dakika
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Bayrampaşa'da korona virüse karşı okullar dezenfekte edildi

6 saat önce

Bayrampaşa Belediyesi, dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden yeni tip korona virüse karşı ilçedeki okulların tamamını ve kültür merkezlerini 'hidrojen peroksit' maddesi ile dezenfekte etti.

Bayrampaşa'da korona virüse karşı okullar dezenfekte edildi, System.String[]

Bayrampaşa Belediyesi, dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden yeni tip korona virüse karşı ilçedeki okulların tamamını ve kültür merkezlerini 'hidrojen peroksit' maddesi ile dezenfekte etti.


Çin'in Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip korona virüsü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Virüsün ortaya çıktığı günden bu yana, Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak, önlem almayı sürdüren Bayrampaşa Belediyesi, yeni tip korona virüse karşı ilçedeki okulları ve kültür merkezlerini hidrojen peroksit maddesi ile dezenfekte etti. Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçedeki 48 okulda toplam bin 437 dersliği ve okulların diğer bölümlerini yeni tip korona virüse karşı korunaklı hale getirmek için hummalı bir çalışma yürütüyor. Bakteri ve virüs gibi mikroorganizmalara karşı etkili olan dezenfektanın insan sağlığına olumsuz bir etkisi bulunmuyor. Öte yandan, ilçedeki camiler, diğer kamu binaları ve spor tesisleri de korona virüse karşı dezenfekte programına dahil edildi. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Bayrampaşa, Aralık, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:25 Kaynak: İHA
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