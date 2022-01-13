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Son Dakika | Bayrampaşa'da kumaş hırsızı kamerada - Son Dakika

Son Dakika | Bayrampaşa'da kumaş hırsızı kamerada

13.01.2022 12:10

Bir son dakika haberine göre Bayrampaşa'da kumaş hırsızı kameradaİSTANBUL Bayrampaşa'da bir iş yeri önünde bulunan araçtan kumaş çalan hırsız önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı.

Bayrampaşa'da kumaş hırsızı kamerada

İSTANBUL Bayrampaşa'da bir iş yeri önünde bulunan araçtan kumaş çalan hırsız önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı.

Olay, Terazidere Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. H.Y. isimli şüpheli şahıs bir iş yeri önünde araca yüklenmek üzere bulunan kumaşları çaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis güvenlik kameralarını inceledi. Evi tespit edilen H.Y. ikametinde yakalandı. Y.' emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son Dakika | Bayrampaşa'da kumaş hırsızı kamerada
Son Dakika | Bayrampaşa'da kumaş hırsızı kamerada
Son Dakika | Bayrampaşa'da kumaş hırsızı kamerada

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Bayrampaşa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Bayrampaşa'da kumaş hırsızı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Bayrampaşa'da kumaş hırsızı kamerada - Son Dakika
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