Bayrampaşa'da kurbanlıklar denetim altında
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Bayrampaşa'daki küçükbaş kurban satış ve kesim yerleri, Bayrampaşa Belediyesi Zabıta, Sağlık ve Veteriner İşleri Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından denetlendi.
Kurban Bayramı Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:41 Kaynak: İHA
'na sayılı günler kala Bayrampaşa
'daki küçükbaş kurban satış ve kesim yerleri, Bayrampaşa Belediyesi Zabıta
, Sağlık ve Veteriner İşleri Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından denetlendi.
İslam aleminin en önemli günleri arasında yer alan Kurban Bayramı yaklaşırken, Bayrampaşa Belediyesi Zabıta, Sağlık ve Veteriner İşleri Müdürlüklerine bağlı ekipler küçükbaş kurban satış ve kesim merkezlerinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Bayramın sonuna kadar devam edecek olan denetimlerle Bayrampaşalıların kurban ibadetlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirmeleri amaçlanıyor. - İSTANBUL
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