Bayrampaşa'da lale şöleni - Son Dakika

Bayrampaşa'da lale şöleni

Bayrampaşa'da parklara ve refüjlere ekilen laleler baharın gelmesiyle birlikte açarak görsel şölen oluşturdu.

Bayrampaşa'da parklara ve refüjlere ekilen laleler baharın gelmesiyle birlikte açarak görsel şölen oluşturdu. Bayrampaşa Belediyesinin peyzaj çalışmaları kapsamında, kasım, aralık ve ocak aylarında ekilen yaklaşık 100 bin lale soğanının ilkbaharla birlikte çiçek açmasıyla, Bayrampaşa adeta lale bahçesine döndü. Lalelerle birlikte, yine Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ekilen 250 bin mevsimlik çiçek de ilçenin çeşitli noktalarını süsleyince, renkli görüntüler ortaya çıktı. - İSTANBUL

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