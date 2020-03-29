BAYRAMPAŞA'DA LÜKS OTOMOBİLİYLE BETON BARİYERLERE ÇARPAN SÜRÜCÜ YARALANDI - Son Dakika

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BAYRAMPAŞA'DA LÜKS OTOMOBİLİYLE BETON BARİYERLERE ÇARPAN SÜRÜCÜ YARALANDI
6 saat önce
3 Karayolunda lüks otomobiliyle yol kenarındaki beton bariyere çarpan sürücü yaralandı.
BAYRAMPAŞA O-3 Karayolunda lüks otomobiliyle yol kenarındaki beton bariyere çarpan sürücü yaralandı. İki lastiği kopan otomobil hurdaya dönerken yolda iki şerit bir süre trafiğe kapandı.Kaza, saat 10.30 sıralarında O-3 Karayolu Bayrampaşa
mevkii Aksaray
istikametinde meydana geldi. İstanbul
'da etkili yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda hızlı gittiği iddia edilen 34 CBE 814 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. Sürüklenmenin etkisiyle lüks otomobilin iki lastiği tamamen koptu. Bir lastik de jantla beraber otomobilden fırlayarak yola savruldu. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yolda 2 şerit trafiğe kapandı. Çekicinin otomobili kaldırmasından sonra trafik normale döndü.
Görüntü dökümü
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 04:00 Kaynak: DHA
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