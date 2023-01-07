BAYRAMPAŞA'DA MAHKEME ÇIKIŞI EVİNE GİDERKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

BAYRAMPAŞA'da, 5 ay önce evlerinin kurşunlanmasıyla ilgili görülen duruşma çıkışı geldiği binalarının önünde silahlı saldırıya uğrayan Sofıan Melala yaralandı. Eşi Halima Nanaouı Melala, gözyaşı dökerek, sürekli tehditler aldıklarını söyledi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Altıntepsi Mahallesi'ndeki bir sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 5 ay önce alacak verecek meselesinden Sofıan Melala ile bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası Melala'nın evi kurşunlandı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kurşunlama sonrası Melala, saldırganlardan şikayetçi oldu. Melala, kurşunlama olayına ilişkin dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen davanın duruşması sonrası evine doğru gitti. Evlerinin bulunduğu sokağa gelen Melala, binanın girişinde silahlı saldırıya uğradı. Bacağı ve kalçasına mermiler isabet eden Melala, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Melala ilk müdhalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

"HER GÜN TEHDİT VARDI"

Saldırı sonrası konuşan Sofıan Melala'nın eşi Halima Nanaouı Melala, gözyaşı dökerek, "Bunlar mafya kim olduklarını bilmiyorum ama tehdit vardı. Her gün tehdit var. Bugün mahkeme vardı, çıktı vurdular" dedi