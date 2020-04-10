BAYRAMPAŞA'DA MARKET KURTUĞUNDA KAVGA KAMERADA - Son Dakika

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BAYRAMPAŞA'DA MARKET KURTUĞUNDA KAVGA KAMERADA
6 saat önce
Çağrı ÇALIŞKANİSTANBUL DHABayrampaşa'da market sırasına girenler arasından kavga çıktı.
Çağrı ÇALIŞKANİSTANBUL DHA
Bayrampaşa'da market sırasına girenler arasından kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:52 Kaynak: DHA
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