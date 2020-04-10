BAYRAMPAŞA'DA MARKET KUYRUĞUNDA KAVGA KAMERADA - Son Dakika

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BAYRAMPAŞA'DA MARKET KUYRUĞUNDA KAVGA KAMERADA
6 saat önce
Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHABayrampaşa'da market sırasına girenler arasından kavga çıktı.
Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHA
Bayrampaşa'da market sırasına girenler arasından kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:52 Kaynak: DHA
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