Bayrampaşa'da market kuyruğunda kavga kamerada - Son Dakika

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Bayrampaşa'da market kuyruğunda kavga kamerada
6 saat önce
BAYRAMPAŞA'da market sırasına girenler arasından kavga çıktı.
BAYRAMPAŞA'da market sırasına girenler arasından kavga
çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:55 Kaynak: DHA
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