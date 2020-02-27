Bayrampaşa'da metro istasyonunda polise saldırı kamerada - Son Dakika
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Bayrampaşa'da metro istasyonunda polise saldırı kamerada

6 saat önce

Arkadan yaklaştı, polisin silahını alıp ateş açtıO anlar güvenlik kamerasına yansıdıHaber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Zeki GÜNAL - / İSTANBUL DHA- BAYRAMPAŞA 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda silahı aldığı polisi vuran saldırgan güvenlik kamerasına yansıdı.

Arkadan yaklaştı, polisin silahını alıp ateş açtı

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Zeki GÜNAL -/ İSTANBUL DHA- BAYRAMPAŞA 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda silahı aldığı polisi vuran saldırgan güvenlik kamerasına yansıdı.

POLİSİ BACAĞINDAN VURDU

Olay Bayrampaşa, 15 Temmuz Demokrasi Otogarında saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Otogar Polis Merkezi'nde görevli olan Bünyamin Ö., mesai sonrası evine gitmek için metro istasyonuna girdi. Polis memuru durakta metronun gelmesini beklerken kimliği belirsiz kişi arkasından yaklaştı. Şüpheli kişi, oturan polis memurunun belindeki silahını aldı.

Bu sırada polis memuru ile şüpheli arasında arbede yaşandı. Saldırgan polis memurunu aldığı silah ile bacağından vurdu. Olay sonrası polis memuru yaralanırken, saldırgan da koşarak hızla kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşlar ve güvenlik görevlileri durumu otogar polis merkezindeki polislere ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı polise ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN, POLİSİN SİLAHINI ALARAK İZİNİ KAYBETTİRDİ

Polis Merkezinde görevli polisler ile gece bekçileri, polisin silahını alarak kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için peşinden koştu. Edinilen bilgiye göre bir süre raylarda ve metro istasyonunda arama yapan polis ekipleri şüphelinin izine rastlamadı. Olay yerine çok sayıda takviye polis ekipleri geldi. Otogar giriş çıkışlarında ve çevrede polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayın yaşandığı istasyonda polis ekipleri detaylı olay yeri çalışması yaptı. Ayrıca Polis ekipleri otogarın ve metro istasyonunun da güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganın istasyonda oturan polis memuruna arkadan yaklaşarak silahını aldığı görülüyor. Yaşanan arbede sırasında polisi vuran saldırgan hızla kaçıyor

Bayrampaşa'da metro istasyonunda polise saldırı kamerada

Bayrampaşa, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:36 Kaynak: DHA
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